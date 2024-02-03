Су-30МКИ: и снова танцы со слонами

Yvan

Раздражает постоянное упоминание термина "индусы" вместо "индийцы". Индусы - приверженцы религии, называемой "индуизм", а индийцы - граждане Индии. Далеко не все индийцы являются индусами (79%), и далеко не все индусы являются индийцами. В Непале, например, индусы составляют 80% населения. И вообще, при чём здесь религия?