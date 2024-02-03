БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Су-30МКИ: и снова танцы со слонами

Су-30МКИ: и снова танцы со слонами

Ну очень интересные дела происходят в Индии. Под конец года так и вообще, индийские традиционные танцы со слонами начались.

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Комментарии
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Yvan
Раздражает постоянное упоминание термина &quot;индусы&quot; вместо &quot;индийцы&quot;. Индусы - приверженцы религии, называемой &quot;индуизм&quot;, а индийцы - граждане Индии. Далеко не все индийцы являются индусами (79%), и далеко не все индусы являются индийцами. В Непале, например, индусы составляют 80% населения. И вообще, при чём здесь религия?
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