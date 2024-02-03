Ну очень интересные дела происходят в Индии. Под конец года так и вообще, индийские традиционные танцы со слонами начались.
Су-30МКИ: и снова танцы со слонами
Комментарии
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Yvan
Раздражает постоянное упоминание термина "индусы" вместо "индийцы". Индусы - приверженцы религии, называемой "индуизм", а индийцы - граждане Индии. Далеко не все индийцы являются индусами (79%), и далеко не все индусы являются индийцами. В Непале, например, индусы составляют 80% населения. И вообще, при чём здесь религия?
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