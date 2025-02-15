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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бурлакова не выступит в гите на чемпионате Европы по велотреку из-за болезни

Ранее спортсменка выиграла на ЧЕ золото в индивидуальном спринте. Турнир проходит в Хейсден‑Зелдере (Бельгия).

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