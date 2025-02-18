Песков призвал дождаться конца переговоров США и РФ в Эр-Рияде для их оценки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться окончания переговоров с участием представителей США и РФ, которые стартовали 18 февраля в Эр-Рияде, чтобы можно было дать какую-то оценку этой встрече.
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