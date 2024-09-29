Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 468 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Giulia Kazakova
    Какая глупость,такую чушь несусветную написал, цыгане всегда были и есть во всём мире и это их образ жизни,конечно он...Быстрая кара: Цыг...
  • наталья никифорова
    Сейчас под шумок активизировалась целая куча жиликов выдающих себя за бойцов СВО. Давно пора возродить          СМЕРШ...Быстрая кара: Цыг...
  • Eduard
    Да,что странно!Черножопый который полусил взятку"Премию мира",лехит на Выборы к Байдену,Харрис.Такой наглости ни один...Брат Барака Обамы...

Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области

Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области

Самолет Су-34 поразил авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) украинских военнослужащих и их опорный пункт в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх