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Новости Тамбова

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Мужчины слушают музыку в стримингах на 60% чаще женщин

Мужчины слушают музыку в стримингах на 60% чаще женщин

Тамбовчане стали чаще заходить на стриминговые сервисы для прослушивания любимых треков и подкастов. Как выяснили аналитики МегаФона, с начала лета число пользователей всех музыкальных приложений выросло почти на 10%.

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