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37-летний Луи Эрикссон вернулся в шведскую «Фрелунду» после 16 сезонов в НХЛ

Луи Эрикссон вернулся во «Фрелунду» после 16 сезонов в НХЛ. 37-летний нападающий подписал контракт с шведским клубом до конца сезона.

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