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Вингер «Ботафого» Мартинс прилетел в Москву для перехода в «Динамо»

Вингер бразильского «Ботафого» Матеус Мартинс прилетел в Москву для завершения перехода в местное «Динамо», сообщает РИА Новости.

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