"Удар в псину": Происходящее в Киеве военкор Стешин описал именно так. Россия, наконец, решилась

Россия решилась. Военкор Стешин о происходящем сейчас в Киеве пишет: "удар в псину".Военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин доволен тем, что нынче происходит в Киеве.
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