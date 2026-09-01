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Царьград

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"Удар в псину": Происходящее в Киеве военкор Стешин описал именно так. Россия, наконец, решилась

"Удар в псину": Происходящее в Киеве военкор Стешин описал именно так. Россия, наконец, решилась

Россия решилась. Военкор Стешин о происходящем сейчас в Киеве пишет: "удар в псину".Военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин доволен тем, что нынче происходит в Киеве.

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