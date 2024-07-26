"Приезжие говорят о том, что «скоро все коренные старики в селе умрут, а молодых они сами выгонят и это село будет мусульманским»

Анатолий Рябенко

Правительство России показало свою неспособность решить проблему мигрантов из-за повальной коррупции начиная с низов до верха. Значит нужно решать вопрос в другом плане, а не надеяться на Бастрыкина, который один вряд ли решит проблему мигрантов. Госдума с ходу пнула все его предложения. Не избранные ни кем "депутаты" Госдумы специально ведут страну к полной деградации, коррупции и заполнением территорий чуждым населением мигрантов по указаниям зарубежных руководителей США.