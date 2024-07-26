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"Приезжие говорят о том, что «скоро все коренные старики в селе умрут, а молодых они сами выгонят и это село будет мусульманским»

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: русским запретили жаловаться! Переселенцы кошмарят коренных жителей села. Посёлок им 15 лет Октября в Саратовской области на слуху с 90-х годов, когда туда из Чечни переселились 40 семей представителей малого народа.

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Комментарии
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Анатолий Рябенко
Правительство России показало свою неспособность решить проблему мигрантов из-за повальной коррупции начиная с низов до верха. Значит нужно решать вопрос в другом плане, а не надеяться на Бастрыкина, который один вряд ли решит проблему мигрантов. Госдума с ходу пнула все его предложения. Не избранные ни кем &quot;депутаты&quot; Госдумы специально ведут страну к полной деградации, коррупции и заполнением территорий чуждым населением мигрантов по указаниям зарубежных руководителей США.
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