"Диверсия века": Про "Северные потоки" предложено забыть навсегда

Царьград Фото: globallookpress.com Прокуратура Швеции собирается прекратить расследование дела о подрыве ниток газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", потому что, возможно, у неё не получилось выяснить личности подозреваемых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии