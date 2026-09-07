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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Впервые в истории ни один игрок с одноручным бэкхендом не вышел в 1/2 финала «Шлема» по ходу сезона

Стефанос Циципас уступил Бену Шелтону в четвертом круге US Open – 2:6, 3:6, 4:6.  Грек был последним в сетке игроком с одноручным бэкхендом.

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