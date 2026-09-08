МИД РФ пообещал ответить на высылку 10 российских дипломатов из Венгрии

Правительство РФ ответит на решение Венгрии выслать из страны 10 российских дипломатов. Об этом журналистам РИА Новости заявили в министерстве иностранных дел России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Главком НАТО Грин...
- Главком НАТО Грин...
- Захарова рассказа...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым