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Газета.ру

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МИД РФ пообещал ответить на высылку 10 российских дипломатов из Венгрии

МИД РФ пообещал ответить на высылку 10 российских дипломатов из Венгрии

Правительство РФ ответит на решение Венгрии выслать из страны 10 российских дипломатов. Об этом журналистам РИА Новости заявили в министерстве иностранных дел России.

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