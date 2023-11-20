В России могут смягчить требования к ремонту НПЗ

В России могут смягчить требования к ремонту для нефтеперерабатывающих предприятий — Минэнерго совместно с Минпромторгом и нефтяными компаниями прорабатывают вопрос использования неоригинальных запчастей в рамках механизма обратного инжиниринга, рассказали «Известиям» в Министерстве энергетики.