В Америке школьник умер, съев один очень острый чипс

Мальчик решил выполнить задание одной из компаний по производству снеков.В штате Массачусетс скончался 14-летний подросток, который участвовал в популярном челлендже в социальных сетях и съел очень острый чипс.
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