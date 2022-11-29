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Южноуральцам с признаками ОРВИ рекомендовали оставаться дома

Южноуральцам с признаками ОРВИ рекомендовали оставаться дома

Количество заболевших растет. Рекомендация поступила от специалистов российского минздрава. За последние дни количество больных вирусными инфекциями серьезно растет.

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