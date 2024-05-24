В Красноярском крае сотрудники Госавтоинспекции помогли доставить в больницу ребенка, находящегося в бессознательном состоянии

Во время несения службы на 910-м км автодороги Р-255 «Сибирь» к экипажу Госавтоинспекции Уярского района в составе старшего инспектора ДПС старшего лейтенанта полиции Владимира Николаева и инспектора ДПС лейтенанта полиции Виталия Серегина обратился водитель машины «Тойота Ленд Крузер».
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