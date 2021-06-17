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Американцы спросили, что в них шокирует других людей. Ответ русской девушки насмешил больше всего

Американцы спросили, что в них шокирует других людей. Ответ русской девушки насмешил больше всего

На зарубежном форуме наткнулся на смешную тему, где американцы спросили зарубежных читателей, в том числе русских, что в них (американцах) других людей шокирует больше всего.

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Павел К
Амеры - грязные свиньи планеты.
Владимир Самойленко
они обычные грабители. а когда грабишь, то и не жалко.
Dushka
мои бабушка и отец пережили блокаду. Мы точно приучены ничего из еды не выбрасывать. Просто представляем себе, чем был бы этот кусочек хлеба для тех блокадников.
Александр Святкин
В детстве в середине 60-х годов мне было 3 годика родители оставили меня одного дома, я решил их удивить, и натыкал в булку хлеба вилок ложек ножей что бы показать какой получился "ёжик". Когда родители пришли и увидели это "творение" отец снял ремень и отхерачил меня по голой заднице. И строго настрого приказал, над хлебом не издеваться, даже в мусорку его нельзя бросать. Только разрешалось засохший хлеб или на сухарики или на крайний случай если он начал портится птичкам скармливать. Родители во время войны работали в колхозе, и знали цену куска хлеба. С тех пор я к хлебу отношусь только с уважением.
ludmila Cernega
Не поняла, в каком месте смеяться?
Любовь Малова
Из многих вещей,оставшихся на столе,можно сделать кучу блюд. Будет вкусно,разнообразно,да и экономия хорошая.А уж выбрасывать хлеб - это не уважать ни Землю-Матщуку,ни тех,кто его выращивает и делает.Хлеб это основа всего.
Любовь Малова
Из многих вещей,оставшихся на столе,можно сделать кучу блюд. Будет вкусно,разнообразно,да и экономия хорошая.А уж выбрасывать хлеб - это не уважать ни Землю-Матщуку,ни тех,кто его выращивает и делает.Хлеб это основа всего.
Вlake
Может у них такая еда, которую позже есть невозможно.
Насырова Наталья
Мы не доедаем последний хрен с солью, но выбрасывать нормальную еду, а тем более хлеб себе не позволяем и детей учим тому же. Семья большая, дети растут, со стола метут все, что не приколочено. Но стараемся готовить так, чтобы съедалось все. А черствый хлеб, если остался ,это гренки или сухарики.
Дуня Веникова
а меня насмешило то что ,до приезда мамы дочка так плохо и мало кормила мужа ,что для неё было открытием выкидывание еды .а вообще чаще всего американцы едят не дома или заказывают что-то на дом .а есть кусок черствой пиццы(это просто пример) на следующий день не хочется .сомневаюсь ,что выкидывается сразу половина рождественской индейки ,когда её готовят именно дома .

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