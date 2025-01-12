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Овчинский: павильон «Макет Москвы» в 2024 году посетили более 430 тысяч человек

Овчинский: павильон «Макет Москвы» в 2024 году посетили более 430 тысяч человек

Расположенный на ВДНХ павильон "Макет Москвы" за прошедший год посетили более 430 тысяч человек. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

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