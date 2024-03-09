Канада вновь начнет финансировать агентство ООН по помощи палестинским беженцам

Канада возобновит финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), ранее прерванное из-за международных подозрений о связях сотрудников агентства с палестинским движением ХАМАС.
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