Сокращение Норвегией поставок нефти и газа знаменует собой рассвет для РФ

Снижение поставок нефти и газа Норвегией может создать условия для укрепления сотрудничества европейских стран с Россией, что, по мнению руководителя отдела энергетической аналитики компании ICIS Андреаса Шредера, станет своего рода «рассветом для России» на европейском энергетическом рынке.
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