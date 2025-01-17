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Сокращение Норвегией поставок нефти и газа знаменует собой рассвет для РФ

Сокращение Норвегией поставок нефти и газа знаменует собой рассвет для РФ

Снижение поставок нефти и газа Норвегией может создать условия для укрепления сотрудничества европейских стран с Россией, что, по мнению руководителя отдела энергетической аналитики компании ICIS Андреаса Шредера, станет своего рода «рассветом для России» на европейском энергетическом рынке.

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