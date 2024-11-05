Nintendo Wii превратилась в "спящий" игровой ПК

Вы когда-нибудь думали, что Nintendo Wii могла бы стать отличным корпусом для мини-ПК? Tech By Matt, очевидно, так и сделал - 3 ноября ютубер выложил видео, в котором продемонстрировал сборку мини-ПК, взяв оригинальный корпус Wii и переделав его под внутренности Minisforum UM773 Mini PC, который представляет собой систему на базе AMD с APU Ryzen 7 7735HS и графикой Radeon 680M.