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Фольклор в видеоиграх, фолк-рок-концерт и этнофутуристические чтения: в Екатеринбурге пройдет фестиваль народного искусства

Фольклор в видеоиграх, фолк-рок-концерт и этнофутуристические чтения: в Екатеринбурге пройдет фестиваль народного искусства

В Свердловской областной научной библиотеке им. В. Г. Белинского 8 октября пройдет мультиформатный фестиваль «Фольклор 360°: мир, который открыт».

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