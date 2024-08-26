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ТСН24

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На улицах Тулы продолжается ямочный ремонт

На улицах Тулы продолжается ямочный ремонт

В Туле продолжаются работы по ямочному ремонту дорог, сообщила пресс-служба городской администрации. С начала года рабочие устранили дефекты асфальтобетонного покрытия на площади более 89,1 тысяч квадратных метров.

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