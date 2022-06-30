Афера на четыре миллиона: телефонный звонок разорил хабаровчанина

48-летний хабаровчанин взял потребительский заем и перевел все деньги мошенникам. Мужчина следовал инструкциям собеседника, который представился менеджером банка, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
48-летний хабаровчанин взял потребительский заем и перевел все деньги мошенникам. Мужчина следовал инструкциям собеседника, который представился менеджером банка, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
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