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Афера на четыре миллиона: телефонный звонок разорил хабаровчанина

Афера на четыре миллиона: телефонный звонок разорил хабаровчанина

48-летний хабаровчанин взял потребительский заем и перевел все деньги мошенникам. Мужчина следовал инструкциям собеседника, который представился менеджером банка, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.

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