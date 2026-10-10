"Зима близко. На Западе больше нет запасов нефти, которые можно было бы истощить. Мы истощили все имеющиеся запасы".
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