Россия предъявила Германии за "художества" нацистов

Европа совершенно уже забыла все свои «подвиги» 80-летней давности, и уж кто-кто, а вот ЕС и правда оказался готовым «повторить», правда на сей раз экономика и промышленность подкачали, а то мы уже могли бы «наслаждаться» очередных 22 июня.