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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кержаков покинул «Кайрат», идущий на 1-м месте в чемпионате Казахстана. Тренер подал в отставку, клуб ее принял (Meta-ratings.kz)

Российский специалист подал в отставку, и клуб ее принял, как сообщает Meta-ratings.kz. До окончания сезона командой будет руководить Рафаэль Уразбахтин.

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