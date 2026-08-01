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ИА Реалист

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Рейтинг Трампа упал до 32%: война с Ираном и сделка с ХАМАС не спасают положение

Рейтинг Трампа упал до 32%: война с Ираном и сделка с ХАМАС не спасают положение

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Президент США Дональд Трамп оказался в эпицентре противоречивых сигналов, пытаясь найти выход из затянувшейся войны с Ираном, которая длится уже пять месяцев и не имеет видимого завершения.

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