⚡«Яндекс» хотят проверить на предмет нарушений после инцидента с колонкой «Алиса», которая на вопрос «Чей Крым?» ответила, что не разбирается в этом вопросе.
Комментарии
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Dash45
яндекс это ссука1
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14 час.
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⚡«Яндекс» хотят проверить на предмет нарушений после инцидента с колонкой «Алиса», которая на вопрос «Чей Крым?» ответила, что не разбирается в этом вопросе.
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