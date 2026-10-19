Минская компания после размещения в интернете объявления о поиске перевозчика перевела около 40 тыс. рублей менеджеру, который прислал фото паспорта, но после получения денег удалил переписку и заблокировал контакт.
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