Мишустин: Бензин и дизель должны быть доступны в РФ в нужном объеме и по приемлемым ценам

Важно, чтобы стратегические ресурсы, которыми являются все производные от нефти - бензин и дизельное топливо, - в большей степени работали на интересы нашей страны, а покупатели могли бы его приобрести в нужном объеме и по приемлемым ценам, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.