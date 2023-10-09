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Мишустин: Бензин и дизель должны быть доступны в РФ в нужном объеме и по приемлемым ценам

Мишустин: Бензин и дизель должны быть доступны в РФ в нужном объеме и по приемлемым ценам

Важно, чтобы стратегические ресурсы, которыми являются все производные от нефти - бензин и дизельное топливо, - в большей степени работали на интересы нашей страны, а покупатели могли бы его приобрести в нужном объеме и по приемлемым ценам, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

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