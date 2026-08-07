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У спортивных пар Бойкова – Козловский и Мишина – Галлямов могут возникнуть проблемы с получением нейтрального статуса («Матч ТВ»)

У российских фигуристов  Анастасии Мишиной ,  Александра Галлямова ,  Александры Бойковой  и Дмитрия Козловского могут возникнуть проблемы с получением нейтрального статуса.

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