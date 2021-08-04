Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    Началось разделение людей на белых и черных.Минобраз России р...
  • ВЛАДИСЛАВ
    В нынешней России всякая свинота вроде этого Ковалёва подолгу живёт. Все условия для моральных педерастов сегодня в с...Умер известный ро...
  • валерий андреев
    В Питере давно уже прошла эта амнистия. Город разорвал договора аренды с гаражниками, а потом, так же просто, их снес...Анюхина рассказал...

Вниманию граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся 17 июня 2021 года в связи с обильным выпадением осадков и подтопления на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым!

Вниманию граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся 17 июня 2021 года в связи с обильным выпадением осадков и подтопления на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым!

Постановлениями Администрации города Керчи от 21 июня 2021 г. №927/1-п и №928/1-п утверждены Порядки расходования средств, поступивших в бюджет муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым из резервного фонда Совета министров Республики Крым для финансового обеспечения и (или) возмещения непредвиденных расходов для оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся 17 июня 2021 года в связи с обильным выпадением осадков и подтопления на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх