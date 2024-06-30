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Смирнов: Под Курском обломки украинского БПЛА повредили три дома и школу

Смирнов: Под Курском обломки украинского БПЛА повредили три дома и школу В Тимском районе Курской области были повреждены три домовладения, а также посечён фасад и выбиты окна в местной школе из-за падения обломков украинского беспилотника.

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