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Илья Курилов: Пусть город-герой Тула с каждым днем становится краше

Илья Курилов: Пусть город-герой Тула с каждым днем становится краше

Генеральный директор ООО &quot;ТОР&quot; Илья Курилов поздравил туляков с Днем города. В поздравительном сообщении говорится:                                                               Уважаемые туляки! От лица коллективов оборонных предприятий ПАО &quot;Императорский Тульский оружейный завод&quot;, АО &quot;АК &quot;Туламашзавод&quot;, АО &quot;Тулаточмаш&quot;, а также от себя лично поздравляю вас с Днем города! Эта дата – замечательный повод задуматься о настоящем и будущем города оружейников с его уникальной историей, культурным наследием и мощными научно-техническими ресурсами.

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