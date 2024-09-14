Илья Курилов: Пусть город-герой Тула с каждым днем становится краше

Генеральный директор ООО "ТОР" Илья Курилов поздравил туляков с Днем города. В поздравительном сообщении говорится: Уважаемые туляки! От лица коллективов оборонных предприятий ПАО "Императорский Тульский оружейный завод", АО "АК "Туламашзавод", АО "Тулаточмаш", а также от себя лично поздравляю вас с Днем города! Эта дата – замечательный повод задуматься о настоящем и будущем города оружейников с его уникальной историей, культурным наследием и мощными научно-техническими ресурсами.