Илья Курилов: Пусть город-герой Тула с каждым днем становится краше

Генеральный директор ООО "ТОР" Илья Курилов поздравил туляков с Днем города. В поздравительном сообщении говорится: Уважаемые туляки! От лица коллективов оборонных предприятий ПАО "Императорский Тульский оружейный завод", АО "АК "Туламашзавод", АО "Тулаточмаш", а также от себя лично поздравляю вас с Днем города! Эта дата – замечательный повод задуматься о настоящем и будущем города оружейников с его уникальной историей, культурным наследием и мощными научно-техническими ресурсами.
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