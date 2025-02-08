Рекордный трансфер «Спартака», Магуайр принес «МЮ» победу, Коло-Муани тащит «Юве», трофей Слуцкого в Китае, триумф Лазарева и Костылевой на первенстве юниоров и другие новости

Помазун в «Спартаке», «Арсенал» разнес «Сити», ничья в дерби Милана, победа «Барсы», «МЮ» опять проиграл, Дюков остался президентом РФС, Рэшфорд в «Вилле», Промес хочет в Россию и другие новости