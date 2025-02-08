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Рекордный трансфер «Спартака», Магуайр принес «МЮ» победу, Коло-Муани тащит «Юве», трофей Слуцкого в Китае, триумф Лазарева и Костылевой на первенстве юниоров и другие новости

Рекордный трансфер «Спартака», Магуайр принес «МЮ» победу, Коло-Муани тащит «Юве», трофей Слуцкого в Китае, триумф Лазарева и Костылевой на первенстве юниоров и другие новости

1. «Спартак» приобрел нападающего Леви Гарсию за 20 млн евро плюс бонусы – этот трансфер стал крупнейшим в истории красно-белых.

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Комментарии
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Лена Мисько
поняла какой плакат надо нарисовать к приезду ска в Мегаспорт )) #ЯМыИноагент
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18 час.
Лена Мисько
Дети радуются на трибунах, потом радуются в отделе полиции . Новая традиция в спб после хет-триков ска - позор российского хоккея
Ответить
18 час.
КУАТ
Берги из бурга дают!
Ответить
9 час.
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