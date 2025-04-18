Самая морозная апрельская ночь ожидает жителей Новосибирска — синоптик Кичанова

Напомним, на этой неделе специалистами Новосибирского гидрометцентра было составлено штормовое предупреждение и доведено в адрес органом исполнительной власти, МЧС, хозяйствующих субъектов: «На территории Новосибирской области днем 17 и ночью 18 апреля ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, снег, местами отложение мокрого снега, усиление ветра до 18-23 м/с.