Парадоксальная комичность бывших российских "звёзд"

Скажите уже кто-нибудь этим двум потасканным шалашовкам, как смешно они выглядят!

Леонид Руси

Ну их же можно понять... Они же Овны обе... Первое воплощение... Опыта никакого... Клоуны... Гитлер, Блинкен, Кличко, Кулеба, Ургант, Познер, Черномырдин, Хрущёв, Шнуров... А есть и добрые клоуны-Овны... Чарли Чаплин, Винокур, Азиза, Присняков, Шифрин, Серов, Бондарчук, Нагиев. А в Уральских пельменях их 4.