Спички - не игрушка

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Парадоксальная комичность бывших российских "звёзд"

Парадоксальная комичность бывших российских "звёзд"

Тысяча и одно мнение Они, наверное, даже сами не понимают, как комично, нелепо и смешно выглядит их позиция и вообще вся линия поведения.

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Комментарии
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ЛД
Лилия Дрогочинская
Скажите уже кто-нибудь этим двум потасканным шалашовкам, как смешно они выглядят!
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9 час.
Олег Виноградов
Глупцы.
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7 час.
Леонид Руси
Ну их же можно понять... Они же Овны обе... Первое воплощение... Опыта никакого... Клоуны... Гитлер, Блинкен, Кличко, Кулеба, Ургант, Познер, Черномырдин, Хрущёв, Шнуров... А есть и добрые клоуны-Овны... Чарли Чаплин, Винокур, Азиза, Присняков, Шифрин, Серов, Бондарчук, Нагиев. А в Уральских пельменях их 4.
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3 час.

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