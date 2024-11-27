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Бастрыкин потребовал доклад о проверке прорыва труб в Петербурге

Бастрыкин потребовал доклад о проверке прорыва труб в Петербурге

Три человека получили ожоги из-за коммунальной аварии в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по данному происшествию, сообщила пресс-служба СК РФ в официальном Telegram-канале.

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