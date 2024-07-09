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Царьград

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CNN: Безопасность на базах США в ЕС усилили из-за "саботажа" со стороны России

CNN: Безопасность на базах США в ЕС усилили из-за "саботажа" со стороны России

Безопасность на базах США в Европе усилили из-за якобы подготовки саботажа со стороны связанных с Россией лиц, сообщил со ссылкой на источники телеканал CNN.

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