Участники проекта «ЗАГС. Новое поколение» ознакомились с особенностями проведения церемонии регистрации брака

В рамках регионального проекта «ЗАГС. Новое поколение» нижегородские студенты ознакомились с особенностями проведения церемонии регистрации брака и с основными требованиями к ведущему торжественной церемонии.
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