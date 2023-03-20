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Медведев предсказал чудовищные последствия из-за решения МУС об «аресте» Путина

Медведев предсказал чудовищные последствия из-за решения МУС об «аресте» Путина

Решение гаагского суда об «аресте» российского президента Владимира Путина обернется чудовищными последствиями для международного права, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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