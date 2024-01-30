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  • zhanna
    Неудачное испытание плазменного оружия Штатами.Себе же хуже сделали.Радиационный штор...
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Илон Маск чипирует людей: что произошло с первым подопытным и жив ли он вообще

Илон Маск чипирует людей: что произошло с первым подопытным и жив ли он вообще

Такое раньше видели только в кино — Илон Маск приступил к чипированию людей. Бизнесмен объявил, что первый человек уже получил имплант от компании Neuralink и сейчас успешно восстанавливается после операции.

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