Илон Маск чипирует людей: что произошло с первым подопытным и жив ли он вообще

Такое раньше видели только в кино — Илон Маск приступил к чипированию людей. Бизнесмен объявил, что первый человек уже получил имплант от компании Neuralink и сейчас успешно восстанавливается после операции.
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