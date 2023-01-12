Иван Охлобыстин поблагодарил Андрея Воробьева за оказание помощи бойцам в зоне СВО

РИАМО - 12 янв. Актер Иван Охлобыстин высказал слова благодарности в адрес губернатора Московской области Андрея Воробьева, который выделил финансирование на закупку всего необходимого для военнослужащих ВС РФ, находящихся в зоне спецоперации.