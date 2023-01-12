РИАМО

40 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • milaStar47 Стар
    Воробьев хвалится о повышении прожиточного минимума а социальные выплаты пенсионерам повышает на рубль и они составля...В Подмосковье про...
  • Inessa Perfileva
    Они настоящие мужчины, они герои!!! Мы молимся за них ежедневно!!! Возвращайтесь скорей с победой и живыми!!!Россияне назвали ...
  • Кламбер Спаниэль
    У нас же все украдут сначала, как обычно, дадут самое простое или малокачественное. Накормить можно, если относиться ...Россиянам рассказ...

Иван Охлобыстин поблагодарил Андрея Воробьева за оказание помощи бойцам в зоне СВО

Иван Охлобыстин поблагодарил Андрея Воробьева за оказание помощи бойцам в зоне СВО

РИАМО - 12 янв. Актер Иван Охлобыстин высказал слова благодарности в адрес губернатора Московской области Андрея Воробьева, который выделил финансирование на закупку всего необходимого для военнослужащих ВС РФ, находящихся в зоне спецоперации.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх