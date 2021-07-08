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Взгляд за горизонт: как «Русский дятел» свел на нет ПРО США

Взгляд за горизонт: как «Русский дятел» свел на нет ПРО США

Этот локатор мог видеть цели над круглой поверхностью земли на тысячи километров за горизонтом.После Второй мировой войны знаменитый англичанин Уинстон Черчилль сказал, что радиолокация стала одним из величайших достижений человечества XX века.

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