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Иран нанес удары по базам США в Иордании в ответ на атаку по острову Ларак 

Иран нанес удары по базам США в Иордании в ответ на атаку по острову Ларак 

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес удары по двум базам с американскими военными в Иордании — имени короля Хусейна и «Аль‑Азрак».

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