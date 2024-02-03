ВС РФ нанесли 37 групповых ударов по объектам ВСУ

РИАМО - 3 фев. Российские военные нанесли 37 групповых ударов по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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