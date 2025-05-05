Рязанский натуралист стал гнездом ради фото редкого черного аиста

Чтобы запечатлеть редкого черного аиста, рязанский путешественник пошел на хитрость.Чтобы запечатлеть редкого черного аиста, рязанский путешественник пошел на хитрость: он замаскировался в лесу, превратившись в гнездо или же, как многие пишут - в лесную кикимору.
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