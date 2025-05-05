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Рязанские новости

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Рязанский натуралист стал гнездом ради фото редкого черного аиста

Рязанский натуралист стал гнездом ради фото редкого черного аиста

Чтобы запечатлеть редкого черного аиста, рязанский путешественник пошел на хитрость.Чтобы запечатлеть редкого черного аиста, рязанский путешественник пошел на хитрость: он замаскировался в лесу, превратившись в гнездо или же, как многие пишут - в лесную кикимору.

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