Рязанский натуралист стал гнездом ради фото редкого черного аиста

Чтобы запечатлеть редкого черного аиста, рязанский путешественник пошел на хитрость.Чтобы запечатлеть редкого черного аиста, рязанский путешественник пошел на хитрость: он замаскировался в лесу, превратившись в гнездо или же, как многие пишут - в лесную кикимору.