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Кармело Энтони о противостоянии Дюрэнта с Эдвардсом: «Я был бы готов убить его»

Энтони Эдвардс провел весь первый раунд плей-офф, завершившийся победой «Тимбервулвз» со счетом 4-0, занимаясь «трэштоком», в первую очередь в отношении форварда «Санз» Кевина Дюрэнта.

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