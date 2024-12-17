С корабля на бал: Филипп Бегак женился на Ивлеевой через два месяца после развода

Недавно блогер Настя Ивлеева ошарашила поклонников неожиданной новостью. Девушка вышла замуж. Настя не захотела раскрывать личность мужчины, с которым связала себя узами брака, но пользователи быстро его раскрыли.
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